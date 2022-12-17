Депутаты обсудили ценности российской молодежи
Результаты исследования на тему "Образ будущего российской молодежи" обсудили депутаты новой волны на заседании рабочей группы экспертного совета Комитета Госдумы по молодежной политике.
Исследование проводилось ВШЭМ и консалтинговой группой "Полилог".
Итогом заседания рабочей группы стали предложения по проведению исследований под общим названием "Мечты молодежи" с расширенным кругом вопросов во всех регионах страны.
"Вопросы должны затронуть не только школьников и студентов, но и воспитанников детских домов и социальных учреждений, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и находящихся в детских колониях, чтобы охватить все категории молодежи", - рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич.
Депутат напомнил, что в профильном комитете ведется активная работа по развитию института наставничества и предложил уделить внимание в исследовании тому, как молодежь видит образ наставника.
Исследование проводилось среди трех возрастных групп: 14-17 лет, 18-22 года, 23-27 лет — школьники, студенты и выпускники вузов, а также граждане, отказавшиеся от получения высшего образования, по следующим направлениям: личные ценности, ценности общества, персональное будущее и будущее России.
Кандидат политических наук и руководитель спецпроектов группы "Полилог" Никита Сетов рассказал, что самой патриотичной группой в исследовании стали подростки 14–17 лет, а самой разбалансированной с точки зрения ценностных ориентиров – молодые люди 23–27 лет. В каждой группе существует патриотизм как ценность и потребность, но при этом ни одна группа не смогла объяснить, что это такое.
Директор по развитию школьных и молодежных проектов "ВКонтакте" Сергей Марданов отметил, что ключевая роль в работе с молодежью отведена контенту, и в настоящее время государство стало гораздо больше уделять внимания его созданию для молодежи.
Участники дискуссии считают, что на основании данных исследования можно сформировать предложения для дальнейшего включения в различные программы по работе с молодежью.