. Девушка печёт торты в виде мультяшек, превращая их в самых настоящих бруталов и горячих качков

Быть кондитером дано не всем, но тот, кто уже преуспел в этом деле, не собирается останавливаться на достигнутом. Например, прекрасная девушка по имени Аманда решила полностью перевернуть наше представление о мультяшных персонажах с помощью своей выпечки. Кондитер печёт тортики и пироженки в виде героев мультиков, каждому из которых она пририсовывает завидный рельеф на торсе. Теперь милейшие анимационные герои и героини выглядят как настоящие качки, которые сутками напролёт проводят свои дни в тренажёрном зале. Взгляните сами!

Губка Боб и все шесть кубиков

Непобедимая Джуди Хопс

Силач Майк

Торты Аманды так полюбились людям, что они с радостью наблюдают за процессом их изготовления. Ведь Аманда с превеликим удовольствием делится коротенькими видео того, как она создаёт своих горячих мультяшных персонажей. На данный момент на TikTok девушки подписано уже более 2 миллионов человек, а на ютуб-канал около 100 тысяч.

Милашка Морт

Скромняга Шрек

Самоуверенный король Джулиан

Олаф тоже время зря не терял и немного подкачался к зиме

Брутальный Грю

И миньоны чутка подкачались

Горячий Диего из «Ледникового периода»

Ник Уайлд

Согласитесь, что такие торты, как у Аманды, всегда жалко есть. Единственное, что хочется делать — это просто на них любоваться.

Тихоня и гений Саймон

Реми

Элмо

Периодически коллекцию тортов в виде мультяшек-силачей разбавляют и другие персонажи. Например, диснеевские герои в образах печальных эмо. Их вы можете найти на страничке девушки в Инстаграме*, за которой, кстати, тоже следит немаленькая аудитория — 102 тысячи человек.

Гринч готов к Новому году!

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