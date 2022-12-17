Девушка печёт торты в виде мультяшек, превращая их в самых настоящих бруталов и горячих качков
Быть кондитером дано не всем, но тот, кто уже преуспел в этом деле, не собирается останавливаться на достигнутом. Например, прекрасная девушка по имени Аманда решила полностью перевернуть наше представление о мультяшных персонажах с помощью своей выпечки. Кондитер печёт тортики и пироженки в виде героев мультиков, каждому из которых она пририсовывает завидный рельеф на торсе. Теперь милейшие анимационные герои и героини выглядят как настоящие качки, которые сутками напролёт проводят свои дни в тренажёрном зале. Взгляните сами!
Губка Боб и все шесть кубиков
Непобедимая Джуди Хопс
Силач Майк
Торты Аманды так полюбились людям, что они с радостью наблюдают за процессом их изготовления. Ведь Аманда с превеликим удовольствием делится коротенькими видео того, как она создаёт своих горячих мультяшных персонажей. На данный момент на TikTok девушки подписано уже более 2 миллионов человек, а на ютуб-канал около 100 тысяч.
Милашка Морт
Скромняга Шрек
Самоуверенный король Джулиан
Олаф тоже время зря не терял и немного подкачался к зиме
Брутальный Грю
И миньоны чутка подкачались
Горячий Диего из «Ледникового периода»
Ник Уайлд
Согласитесь, что такие торты, как у Аманды, всегда жалко есть. Единственное, что хочется делать — это просто на них любоваться.
Тихоня и гений Саймон
Реми
Элмо
Периодически коллекцию тортов в виде мультяшек-силачей разбавляют и другие персонажи. Например, диснеевские герои в образах печальных эмо. Их вы можете найти на страничке девушки в Инстаграме*, за которой, кстати, тоже следит немаленькая аудитория — 102 тысячи человек.
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