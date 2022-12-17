. Дочка Кристины Орбакайте повергла фанатов шок

Дочь певицы Кристины Орбакайте, Клавдия едва говорит по русский. В Сети обсуждают то, как наследница певицы владеет русским языком. Исполнительница Кристина Орбакайте воссоединилась с семьей. Знаменитость поделилась роликом с участием дочки и этим вызвала недовольство фолловеров. Орбакайте редко приезжает к мужу Михаилу Земцову и дочери Клавдии в США. Именно там наследница артистки родилась и растет. Клавдия с ранних лет стала говорить на английском. Также девочка много времени посвящает изучению испанского. А вот русский язык, как отмечают поклонники ее родительницы, Клава стала забывать. «Девочке постоянно приходится подбирать нужные слова, чтобы построить фразу на русском языке», «Она говорит по-русски с сильным акцентом», «Еле говорит, хоть и очень старается», «Клава совсем забыла русский, с акцентом говорит, другие языки ей даются лучше», – написали поклонники под недавним роликом Орбакайте.