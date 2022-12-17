. Дочка Кристины Орбакайте повергла фанатов шок
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Кристины Орбакайте повергла фанатов шок

Дочка Кристины Орбакайте повергла фанатов шок
Дочь певицы Кристины Орбакайте, Клавдия едва говорит по русский. В Сети обсуждают то, как наследница певицы владеет русским языком. Исполнительница Кристина Орбакайте воссоединилась с семьей. Знаменитость поделилась роликом с участием дочки и этим вызвала недовольство фолловеров. Орбакайте редко приезжает к мужу Михаилу Земцову и дочери Клавдии в США. Именно там наследница артистки родилась и растет. Клавдия с ранних лет стала говорить на английском. Также девочка много времени посвящает изучению испанского. А вот русский язык, как отмечают поклонники ее родительницы, Клава стала забывать. «Девочке постоянно приходится подбирать нужные слова, чтобы построить фразу на русском языке», «Она говорит по-русски с сильным акцентом», «Еле говорит, хоть и очень старается», «Клава совсем забыла русский, с акцентом говорит, другие языки ей даются лучше», – написали поклонники под недавним роликом Орбакайте.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Шелеховском районе энергетики осмотрели 426 объектов по подозрению на «серый» майнинг
В Шелеховском районе энергетики осмотрели 426 объектов по подозрению
В почтовых отделениях Иркутской области появились новогодние марки
В почтовых отделениях Иркутской области появились новогодние марки
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
Ситуацию на Украине назвали «вторым Вьетнамом» для США
Ситуацию на Украине назвали «вторым Вьетнамом» для США
Как калорийную селедку под шубой сделать полезной: рецепт ПП салата на Новый год
Как калорийную селедку под шубой сделать полезной: рецепт ПП салата
Джеймс Кэмерон провел судмедэкспертизу самого трагичного момента "Титаника": "Только один мог спастись"
Джеймс Кэмерон провел судмедэкспертизу самого трагичного момента
Лиза Арзамасова рассказал о характер своего сына
Лиза Арзамасова рассказал о характер своего сына
Евросоюз наказал Бориса Корчевникова
Евросоюз наказал Бориса Корчевникова
Лайму Вайкуле высмеяли поклонники
Лайму Вайкуле высмеяли поклонники
Анастасия Заворотнюк снова госпитализирована в больницу
Анастасия Заворотнюк снова госпитализирована в больницу
Дочка Кристины Орбакайте повергла фанатов шок
Дочка Кристины Орбакайте повергла фанатов шок
Светлана Бондарчук боялась выходить из дома после развода с мужем
Светлана Бондарчук боялась выходить из дома после развода с мужем

Топ на сегодня

Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в Дубае
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до конца года
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до
Назван способ получить больше отпускных
Назван способ получить больше отпускных
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине

Еще по теме

Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте устроила заплыв в замке Галкина
Дочь Кристины Орбакайте перепела ее новый хит в Instagram
4-летняя дочь Кристины Орбакайте занялась сноубордом