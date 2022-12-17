The Toronto Sun: научный эксперимент объяснил невозможность спасти Джека из «Титаника»

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника», опровергнув теорию фанатов фильма, что Джек, сыгранный актером Леонардо Ди Каприо, смог бы выжить в конце картины. Об этом пишет The Toronto Sun.

Для исследования на эту тему кинематографист нанял судмедэксперта и двух каскадеров с такими же физическими данными, что и у главных героев киноленты. Специалисты воссоздали «плот» из «Титаника», а также поместили каскадеров в ледяную воду, надев на них специальные датчики. Отмечается, что целью научного эксперимента было выяснить, могли ли герои выжить при разных методах спасения.

«Мы прикрепили сенсоры на их тела, поместили их в ледяную воду и проверили, смогут ли они выжить в этих условиях, применяя различные методы спасения. И ответ был таков: они оба никак не могли выжить. Только один мог спастись», — цитирует Кэмерона издание. По словам режиссера, результаты исследования будут представлены в документальном фильме о съемках «Титаника», выход которого намечен на февраль 2023 года.

Ранее Кэмерон рассказал, что актер Леонардо Ди Каприо мог лишиться роли Джека Доусона в «Титанике». По словам кинематографиста, Ди Каприо мог не получить роль, потому что не хотел участвовать в кастинге.