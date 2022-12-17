. Джеймс Кэмерон провел судмедэкспертизу самого трагичного момента "Титаника": "Только один мог спастись"

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон прокомментировал концовку культового фильма "Титаник", в которой погиб персонаж Джек Доусон в исполнении Леонардо ДиКаприо. Кинематографист провел специальное исследование, подтвердив факт того, что герой никак не мог выжить, находясь в ледяной воде.

Кэмерон совместно с командой смоделировал ситуацию, произошедшую в конце фильма, поместив специальные сенсоры на тела испытуемых. В результате полноценной судмедэкспертизы стало ясно, что Джек и Роза не смогли бы выжить вместе: спастись бы удалось только кому-то одному.

"Мы провели научное исследование, чтобы положить конец всем рассуждениям раз и навсегда. С того момента мы провели тщательный анализ с экспертом по гипотермии, который воспроизвел плот из фильма. Мы взяли двух каскадеров с такой же массой тела, как у Кейт и Лео. Поместили сенсоры на их тела, поместили их в ледяную воду и проверили, смогут ли они выжить в условиях, применяя различные методы [спасения]. И ответ был таков: они оба никак не могли выжить. Только один мог спастись", — рассказал режиссер в интервью The Toronto Sun.

Режиссер Джеймс Кэмерон выяснил, мог ли выжить Джек из "Титаника"

Кэмерон пообещал выпустить видео с воссозданием эксперимента в специальном 4K-переиздании "Титаника", которое будет выпущено в феврале 2023 года.

В 2012 году Кэмерон стал первым за 50 лет человеком, погрузившимся на дно Марианской впадины - самой глубокой точки мирового океана. В течение нескольких лет режиссер и его команда тайно разрабатывали батискаф "Дипси Челленджер" и планировали экспедицию. Подводный корабль оснастили большим количеством ламп и камер.