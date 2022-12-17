"Единая Россия" обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой. Решить эту проблему просили и сами военнослужащие, и их близкие, отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета Андрей Турчак.

"Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, при необходимости. Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких, как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники", – отметил он.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что партия будет оперативно принимать необходимые решения, чтобы приблизить Победу.

"Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки", – заключил он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Госдумой также принят пакет законов, инициированный депутатами "Единой России", которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.

"Единая Россия" обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Кроме того, приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.