. "Единая Россия" обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Единая Россия" обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой

"Единая Россия" обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой

"Единая Россия" обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой. Решить эту проблему просили и сами военнослужащие, и их близкие, отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета Андрей Турчак.

"Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, при необходимости. Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких, как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники", – отметил он.


Секретарь Генсовета подчеркнул, что партия будет оперативно принимать необходимые решения, чтобы приблизить Победу.

"Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки", – заключил он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Госдумой также принят пакет законов, инициированный депутатами "Единой России", которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.

"Единая Россия" обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Кроме того, приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Шелеховском районе энергетики осмотрели 426 объектов по подозрению на «серый» майнинг
В Шелеховском районе энергетики осмотрели 426 объектов по подозрению
В почтовых отделениях Иркутской области появились новогодние марки
В почтовых отделениях Иркутской области появились новогодние марки
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
Ситуацию на Украине назвали «вторым Вьетнамом» для США
Ситуацию на Украине назвали «вторым Вьетнамом» для США
Как калорийную селедку под шубой сделать полезной: рецепт ПП салата на Новый год
Как калорийную селедку под шубой сделать полезной: рецепт ПП салата
Джеймс Кэмерон провел судмедэкспертизу самого трагичного момента "Титаника": "Только один мог спастись"
Джеймс Кэмерон провел судмедэкспертизу самого трагичного момента
Лиза Арзамасова рассказал о характер своего сына
Лиза Арзамасова рассказал о характер своего сына
Евросоюз наказал Бориса Корчевникова
Евросоюз наказал Бориса Корчевникова
Лайму Вайкуле высмеяли поклонники
Лайму Вайкуле высмеяли поклонники
Анастасия Заворотнюк снова госпитализирована в больницу
Анастасия Заворотнюк снова госпитализирована в больницу
Дочка Кристины Орбакайте повергла фанатов шок
Дочка Кристины Орбакайте повергла фанатов шок
Светлана Бондарчук боялась выходить из дома после развода с мужем
Светлана Бондарчук боялась выходить из дома после развода с мужем

Топ на сегодня

Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в Дубае
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до конца года
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до
Назван способ получить больше отпускных
Назван способ получить больше отпускных
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине

Еще по теме

Турчак: Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними
Турчак поблагодарил всех участников акции «Россия в моём сердце!»
Турчак: «Единая Россия» проведет работу над ошибками по результатам выборов
Турчак анонсировал ребрендинг ЕР