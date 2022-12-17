. Еще больше слухов, что в начале 2023 года Xbox покажет свои игры на шоу
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Еще больше слухов, что в начале 2023 года Xbox покажет свои игры на шоу

Еще больше слухов, что в начале 2023 года Xbox покажет свои игры на шоу


Команда Xbox проводила в этом году всего одну действительно крупную презентацию — в июне прошло шоу Xbox & Bethesda Showcase. С того момента команда Xbox провела несколько небольших трансляций с проектами инди-разработчиков, но больше никаких мероприятий не было.

Еще на прошлой неделе известный игровой инсайдер Джез Корден сообщил, что Microsoft планирует в начале 2023 года провести свое игровое шоу, где расскажет об эксклюзивах. После этого появились слухи, что команда Xbox готовит специальную студию для регулярных трансляций, вроде State of Play от Playstation.

В рамках же нового подкаста Xbox Two известный инсайдер Xbox Рэнд аль Тор заявил, что два независимых источника сообщили ему, что Microsoft разрабатывает планы для проведения презентации в начале 2023 года. По его словам, эта информация пока «непроверяемая», и он не имеет конкретных подробностей о том, что это будет за шоу.


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Напомним, глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг недавно сообщил, что у Microsoft много интересного на 2023 год, и игрокам «не придется слишком долго ждать».

# Технологии
По материалам: newxboxone

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