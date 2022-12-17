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Евросоюз наказал Бориса Корчевникова

Евросоюз наказал Бориса Корчевникова
Ведущий Борис Корчевников счастлив от наказания. На днях ходили слухи, что скоро санкционный список Евросоюза пополнится новыми именами публичных личностей. Так и случилось. Сегодня опубликован девятый пакет санкций, куда попали звезды, губернаторы, телеканалы и политические партии. Под санкциями ЕС оказались Григорий Лепс, Борис Корчевников, Марина Ким, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, депутат Госдумы Валентина Терешкова, Никита Михалков, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, а также главы Минтруда, МЧС и Минюста и даже Роскомнадзор. Также в списке дочери Рамзана Кадырова — Айшат и Карина.
Борис Корчевников уже высказался по этому поводу заранее, когда его фамилия лишь фигурировала в качестве кандидата на включение в список. «Увидел, что новые санкции ЕС включают меры и против меня. Счастлив! Спасибо. Лучшего сигнала о том, что мы с коллегами все делаем правильно, и не представить. Что они только будут санкционировать? Все мои счета и дома — здесь. А ездить туда и не собирался. Уже говорил публично, что никогда не поеду без острой рабочей необходимости», — написал он в личном блоге. Никита Михалков также уже рассуждал на тему нависших над ним ограничений. Режиссер считает, что это похвала его работе. «Ну я прям горд, что наш с вами «Бесогон« смотрят все», — комментировал Никита Сергеевич. Также санкции ввели против партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», в списке ВС РФ, ВКС, ВМФ, сухопутные войска, ССО, ГРУ, Главное управление Генштаба, Камаз, Транснефть, Газпром, Роснефть, Ростех, группа Калашников, медиахолдинги: ВГТРК, НМГ (РЕН, СТС, 5 канал, Известия,) и RT.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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