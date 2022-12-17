. Гарри Поттер и звезда Болливуда: какими были бы фильмы поттерианы, если бы их снимали в Индии

Историю о Гарри Поттере знают и любят во всём мире. Существуют адаптации и пародии знаменитой франшизы. Но что было бы, если бы фильмы о волшебниках снимали в Индии? О, тогда они были бы наполнены песнями, танцами и невероятными спецэффектами. Но пока мы думаем и представляем, нейросети уже могут нам это показать. Итак, Гарри Поттер в Болливуде!

Гарри Поттер

Гермиона

Рон

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Если бы действие франшизы происходило в Индии, то фильмы о «мальчике, который выжил, однозначно стали бы шедеврами Болливуда.

Волан-де-Морт

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«Я убью тебя, Гарри Поттер, но перед этим мои 40 Пожирателей смерти и слоны станцуют для тебя!»

Северус Снейп

Альбус Дамблдор

Близнецы Уизли

Драко Малфой

Рубеус Хагрид

Возможно, именно так выглядел бы святочный бал

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У нейросетей есть некоторые проблемы в количеством пальцев у людей.

Полумна Лавгуд

Люциус Малфой

Хогвартс-экспресс

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Ученики точно добирались бы до Хогвартса, толпами свисая с вагонов.

Джинни Уизли

Ещё один образ Тёмного Лорда

Шутки шутками, но в болливудском кино действительно есть аналог Гарри Поттера, и это фильм «Aabra Ka Daabra»

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А здесь вы можете увидеть, как выглядели бы герои поттерианы, если бы о них писали русский классики.