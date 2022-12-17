. Гарри Поттер и звезда Болливуда: какими были бы фильмы поттерианы, если бы их снимали в Индии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Гарри Поттер и звезда Болливуда: какими были бы фильмы поттерианы, если бы их снимали в Индии

Гарри Поттер и звезда Болливуда: какими были бы фильмы поттерианы, если бы их снимали в Индии

Гарри Поттер и звезда Болливуда: какими были бы фильмы поттерианы, если бы их снимали в Индии

Историю о Гарри Поттере знают и любят во всём мире. Существуют адаптации и пародии знаменитой франшизы. Но что было бы, если бы фильмы о волшебниках снимали в Индии? О, тогда они были бы наполнены песнями, танцами и невероятными спецэффектами. Но пока мы думаем и представляем, нейросети уже могут нам это показать. Итак, Гарри Поттер в Болливуде!

Гарри Поттер

ghostwind

Гермиона

ghostwind

Рон

ghostwind

Если бы действие франшизы происходило в Индии, то фильмы о «мальчике, который выжил, однозначно стали бы шедеврами Болливуда.

Волан-де-Морт

ghostwind

«Я убью тебя, Гарри Поттер, но перед этим мои 40 Пожирателей смерти и слоны станцуют для тебя!»

Северус Снейп

ghostwind

Альбус Дамблдор

ghostwind

Близнецы Уизли

ghostwind

Драко Малфой

ghostwind

Рубеус Хагрид

ghostwind

Возможно, именно так выглядел бы святочный бал

ghostwind

У нейросетей есть некоторые проблемы в количеством пальцев у людей.

Полумна Лавгуд

ghostwind

Люциус Малфой

ghostwind

Хогвартс-экспресс

ghostwind

Ученики точно добирались бы до Хогвартса, толпами свисая с вагонов.

Джинни Уизли

ghostwind

Ещё один образ Тёмного Лорда

ghostwind

Шутки шутками, но в болливудском кино действительно есть аналог Гарри Поттера, и это фильм «Aabra Ka Daabra»

Goldmines Bollywood

А здесь вы можете увидеть, как выглядели бы герои поттерианы, если бы о них писали русский классики.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Россияне стали чаще покупать товары категории «18+»
Россияне стали чаще покупать товары категории «18+»
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Дракона
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Дракона
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до конца года
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до
Назван способ получить больше отпускных
Назван способ получить больше отпускных
В селах Новоайдарского района ЛНР открылись отремонтированные амбулатории
В селах Новоайдарского района ЛНР открылись отремонтированные
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.12.2022 (15 фото)
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом
Запорожская область получила 89 машин скорой помощи
Запорожская область получила 89 машин скорой помощи
The Callisto Protocol на Xbox получает обновление с различными улучшениями
The Callisto Protocol на Xbox получает обновление с различными
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в Дубае
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в
Какой должен быть пол для автосервиса
Какой должен быть пол для автосервиса

Топ на сегодня

Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке
Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке
Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят компенсации
Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят
Молодая жена Петросяна показала фото в нижнем белье
Молодая жена Петросяна показала фото в нижнем белье
Лариса Андерсен рассказала, что ждет львов в будущем 2023 году
Лариса Андерсен рассказала, что ждет львов в будущем 2023 году
В России взлетел спрос на одну профессию
В России взлетел спрос на одну профессию

Еще по теме

Новая книга о Гарри Поттере появилась в продаже на русском языке
Книга «Гарри Поттер и Философский камень» будет продана с аукциона за 25 тыс долларов
Дом, в котором вырос Гарри Поттер, продают за полмиллиона фунтов
Эксперты назвали самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере