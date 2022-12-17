Гарри Поттер и звезда Болливуда: какими были бы фильмы поттерианы, если бы их снимали в Индии
Историю о Гарри Поттере знают и любят во всём мире. Существуют адаптации и пародии знаменитой франшизы. Но что было бы, если бы фильмы о волшебниках снимали в Индии? О, тогда они были бы наполнены песнями, танцами и невероятными спецэффектами. Но пока мы думаем и представляем, нейросети уже могут нам это показать. Итак, Гарри Поттер в Болливуде!
Гарри Поттер
Гермиона
Рон
Если бы действие франшизы происходило в Индии, то фильмы о «мальчике, который выжил, однозначно стали бы шедеврами Болливуда.
Волан-де-Морт
«Я убью тебя, Гарри Поттер, но перед этим мои 40 Пожирателей смерти и слоны станцуют для тебя!»
Северус Снейп
Альбус Дамблдор
Близнецы Уизли
Драко Малфой
Рубеус Хагрид
Возможно, именно так выглядел бы святочный бал
У нейросетей есть некоторые проблемы в количеством пальцев у людей.
Полумна Лавгуд
Люциус Малфой
Хогвартс-экспресс
Ученики точно добирались бы до Хогвартса, толпами свисая с вагонов.
Джинни Уизли
Ещё один образ Тёмного Лорда
Шутки шутками, но в болливудском кино действительно есть аналог Гарри Поттера, и это фильм «Aabra Ka Daabra»Goldmines Bollywood
А здесь вы можете увидеть, как выглядели бы герои поттерианы, если бы о них писали русский классики.