. Характеристика мужчин, которым нравятся полные женщины

Многие девушки уверены, что мужчинам нравятся исключительно стройные фигуры, однако они не совсем правы. Представители сильного пола выбирают не модель, а реального человека, личность, оценивая его внешние и внутренние параметры вкупе. Если полнушка выглядит гармонично, любит себя и ухаживает за своей внешностью, то она скорее выиграет у худенькой, но неуверенной женщины. Психолог Анна Сухова рассказала, каким именно мужчинам чаще нравятся полные дамы.

Что может привлекать и отталкивать мужчину в женщине с формами

Как ни странно это может для кого-то прозвучать, но в женщине с пышными формами мужчин отпугивает вовсе не лишний вес. Конечно, в любом правиле есть исключения, но чаще всего потенциальные женихи сторонятся неуверенности, закомплексованности, короче говоря, человека с заниженной самооценкой.





И напротив, привлечь в даме с размером «+» могут:

жизнерадостность, позитивность;

умение шутить и веселиться;

самоирония;

душевность, эмпатия;

раскрепощенность;

сила духа и целеустремленность.

Женщины с такими характеристиками привлекают к себе подобных мужчин и создают действительно счастливые отношения.

Каким мужчинам нравятся полные женщины

Такие мужчины уверены в себе. Если человек ничего никому не собирается доказывать, то он будет с той девушкой, с которой он счастлив. Ему не важны стереотипы и правила, а также общественное мнение.

Они добры. Обычная характеристика мужчины, способного всем сердцем полюбить полную девушку — это открытость миру, доброта, общительность. Такие партнеры ласковы и коммуникабельны.

Они спокойны и гармоничны. Практически никогда от такого мужчины не услышишь критики в адрес кого бы то ни было. Они принимают себя и людей такими, какие они есть.

Эти мужчины любят пошутить. Не подшутить, а именно развеселить как компанию, так и любимую девушку.





Они раскрепощены в отношениях. Их чувственность на столь высоком уровне, что не придется догадываться о том, что у них в сердце и на уме.

Они не хотят исправить партнершу. Однажды приняв ее такой, какая она есть, такие мужчины не станут требовать от нее похудеть или что-либо другое.

Они. Мужчины, которым нравятся полные женщины, также довольны собой, даже если у них есть пара лишних килограммов. Можно сказать, что это это идеальные партнеры, зрелые психологически. Они хорошо понимают, чего хотят от жизни, и ничего не боятся. Более того, они умеют ценить «изюминку», верны своей второй половинке. В женщинах с пышными формами они видят особую красоту, угадывают в них тепло и стремление к уюту, созданию домашнего очага. Полные красавицы — замечательные жены и матери.