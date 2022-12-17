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Характеристика мужчин, которым нравятся полные женщины

Характеристика мужчин, которым нравятся полные женщины

Многие девушки уверены, что мужчинам нравятся исключительно стройные фигуры, однако они не совсем правы. Представители сильного пола выбирают не модель, а реального человека, личность, оценивая его внешние и внутренние параметры вкупе. Если полнушка выглядит гармонично, любит себя и ухаживает за своей внешностью, то она скорее выиграет у худенькой, но неуверенной женщины. Психолог Анна Сухова рассказала, каким именно мужчинам чаще нравятся полные дамы.

Что может привлекать и отталкивать мужчину в женщине с формами

Как ни странно это может для кого-то прозвучать, но в женщине с пышными формами мужчин отпугивает вовсе не лишний вес. Конечно, в любом правиле есть исключения, но чаще всего потенциальные женихи сторонятся неуверенности, закомплексованности, короче говоря, человека с заниженной самооценкой.


И напротив, привлечь в даме с размером «+» могут:

  • жизнерадостность, позитивность;
  • умение шутить и веселиться;
  • самоирония;
  • душевность, эмпатия;
  • раскрепощенность;
  • сила духа и целеустремленность.

Женщины с такими характеристиками привлекают к себе подобных мужчин и создают действительно счастливые отношения.

Каким мужчинам нравятся полные женщины

Такие мужчины уверены в себе. Если человек ничего никому не собирается доказывать, то он будет с той девушкой, с которой он счастлив. Ему не важны стереотипы и правила, а также общественное мнение.

Они добры. Обычная характеристика мужчины, способного всем сердцем полюбить полную девушку — это открытость миру, доброта, общительность. Такие партнеры ласковы и коммуникабельны.

Они спокойны и гармоничны. Практически никогда от такого мужчины не услышишь критики в адрес кого бы то ни было. Они принимают себя и людей такими, какие они есть.

Эти мужчины любят пошутить. Не подшутить, а именно развеселить как компанию, так и любимую девушку.


Они раскрепощены в отношениях. Их чувственность на столь высоком уровне, что не придется догадываться о том, что у них в сердце и на уме.


Они не хотят исправить партнершу. Однажды приняв ее такой, какая она есть, такие мужчины не станут требовать от нее похудеть или что-либо другое.

Они не зациклены на своей внешности. Мужчины, которым нравятся полные женщины, также довольны собой, даже если у них есть пара лишних килограммов. Можно сказать, что это это идеальные партнеры, зрелые психологически. Они хорошо понимают, чего хотят от жизни, и ничего не боятся. Более того, они умеют ценить «изюминку», верны своей второй половинке. В женщинах с пышными формами они видят особую красоту, угадывают в них тепло и стремление к уюту, созданию домашнего очага. Полные красавицы — замечательные жены и матери.
# Общество
По материалам: rsute

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