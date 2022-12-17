. Игорь Кобзев: Иркутская область за девять месяцев 2022 года нарастила экспорт на 17,7%

Объем экспорта в Иркутской области за девять месяцев 2022 года увеличился на 17,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей встречи с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Вероникой Никишиной, которая состоялась в Москве, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Взаимодействие правительства Иркутской области и АО «Российский экспортный центр» имеет многолетнюю историю. Среди прочего РЭЦ является координатором работы главного в Иркутской области института развития по вопросам экспорта – центра поддержки экспорта. Только в этом году ЦПЭ помог субъектам малого и среднего предпринимательства Иркутской области заключить 65 экспортных контрактов в общем на сумму 21 миллион долларов США.

Летом 2021 года в Иркутской области состоялась Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта, в ходе которой были подведены итоги работы региональных ЦПЭ из 75 субъектов Российской Федерации за I полугодие 2022 года. Благодаря участию команды области в Школе экспорта РЭЦ, была подготовлена программа развития экспорта региона, которая заняла первое место среди 15 участников образовательной программы.

Взаимодействие намерены продолжить, в ближайших планах – совместный выезд делегации Российского экспортного центра и правительства Иркутской области в марте 2023 года в Монголию для организации деловых переговоров.

За девять месяцев 2022 года поставки товаров из Приангарья в Монголию увеличились в 2,2 раза по сравнению с первым полугодием 2021 года. Основу экспорта в Монголию составляют продовольственные товары, продукция химической промышленности, топливно-энергетическая и минеральная продукция, машиностроительная продукция.