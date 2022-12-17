. Игорь Кобзев обсудил с главой Фонда развития территорий ситуацию с дольщиками ЖК «Огни города»
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Игорь Кобзев обсудил с главой Фонда развития территорий ситуацию с дольщиками ЖК «Огни города»

Игорь Кобзев обсудил с главой Фонда развития территорий ситуацию с дольщиками ЖК «Огни города»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Москву встретился с исполнительным директором ППК «Фонд развития территорий» Константином Тимофеевым. Они обсудили механизм восстановления прав дольщиков ЖК «Огни города», в Ленинском округе. В жилой комплекс входят три дома. С ситуацией планируется определиться в начале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В этом году в Иркутской области из Единого реестра проблемных объектов выведено семь домов. На данный момент в регионе 14 проблемных долгостроев, пострадавшими являются 452 дольщика. Кроме трёх домов жилого комплекса «Огни города», в списке находятся четыре объекта ООО «БазисСтройИнвест» на улице Сергеева, и дом ООО «Деметра Ангарск». Права их дольщиков уже восстановлены, сейчас идет процедура исключения зданий из Единого реестра проблемных объектов. Игорь Кобзев рассказал, что решается вопрос по выплате компенсации дольщикам объекта застройщика ООО «Северный», в Иркутске на улице Радищева. В нем пострадавшими являются 37 семей. Также специалисты ищут пути восстановления жилищных прав дольщиков пяти домов ООО «МолдРосс» на улицах Дыбовского и Сибирской в Иркутске.

В начале декабря 2022 года СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Домострой Профи», его подозревают злоупотреблении полномочиями. Около трех миллионов рублей, поступивших от дольщиков, гендиректор потратил на другие цели, а не на строительство домов. Речь идет о возведении ЖК «Огни города».

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По материалам: irk

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