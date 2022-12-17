. Илья Авербух с малых лет приучает сына ко льду

Фигурист Илья Авербух собирается поставить сына на коньки. Хореограф не отказал себе в удовольствии появиться на льду вместе с младшим наследником, одетым в костюм львенка. Выглядели оба весьма счастливыми. Авербух признался, что сын вообще радует его положительными качествами. «Вообще, конечно, очень спокойный, но характер начинает проявлять, что, в принципе, хорошо», — цитирует улыбающегося спортсмена «Пятый канал».Поклонники звездной пары пришли в восторг от совместного кадра фигуриста с сыном. «Какие милые они», «Какой счастливый папа», «Ой, ну Лева хорош. Такой милаш. А папа светится от счастья», «Лев Ильич как всегда, сама серьезность и концентрация мысли», — пишут в комментариях под постом «папиной дочки». Ранее Авербух рассказывал, что в новогодние праздники всегда много работает. Но именно два дня: 31-е и 1-е собирается разгрузить, чтобы встретить Новый год с семьей. Даже маленького Леву не будут по такому случаю укладывать спать в девять часов, если конечно тот выдержит ночные посиделки с родителями.