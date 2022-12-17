. Юлия Барановская показала, как украсила гирляндами свой дом к Новому году

Телеведущая Юлия Барановская готовится к празднику и уже создала праздничное настроение оформлением гирляндами фасада дома. Юлия Барановская недавно снова стала вести передачу «Мужское/Женское». Она также появляется на музыкальных премиях и концертах. Телеведущая в декабре особенно часто ездит на съемки, но при этом успевает уделять время детям. Артему недавно исполнилось 17 лет, а Арсению уже 10. А вот дочку Яну звезда показывает реже, так как наследница не любит фотографироваться. А вот 15 декабря Юлия решила показать, как украсила свой загородный дом. Весь фасад оказался занавешен гирляндами. Телеведущая не стала скрывать, что наняла профессионалов, которые и украсили ее коттедж. Барановская в белой шубке и брюках клеш вышла на улицу, чтобы похвастаться своей праздничной атмосферой.«Одно из чудесных воспоминаний из детства — теплый свет новогодних огоньков, которые добавляют зимним праздникам ту неуловимую ноту волшебства, которая так нужна и взрослым, и детям. Раньше электрогирляндами были простые раскрашенные красками автомобильные лампочки, потом появилось новшество — гирлянды-игрушки, а сейчас мы видим еще один виток в истории гирлянд — переход к светодиодам. Второй год благодаря этому человеку не только елочки, но и наш дом снаружи наполнен атмосферой уюта и праздника. Как всегда, все очень красиво и аккуратно. Спасибо за праздничное настроение! А вы уже начали готовиться к Новому году?» — написала звезда.