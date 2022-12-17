. Как калорийную селедку под шубой сделать полезной: рецепт ПП салата на Новый год

Одним из традиционных новогодних салатов считается селедка под шубой. Это блюдо вроде бы и полезное, ведь состоит из отварных овощей, если бы не одно «но» — калорийная заправка из майонеза. Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как сделать селедку под шубой менее калорийной и при этом наслаждаться любимым с детства вкусом.

Как сделать селедку под шубой полезнее

Чтобы избавиться от главных калорий в новогоднем салате в виде такой заправки, как майонез, ее следует заменить. Такой беспроигрышный для многих вариант посоветовала нутрициолог Ольга Панова.

Специалист напомнила о том, что многие любят салат «Селедка под шубой» из-за того, что его вкус напоминает детство. Поэтому крайне важно приготовить новогоднее блюдо так, чтобы не потерять самое драгоценное для многих из нас — классический вкус. Если мы собираемся заменить майонез или калорийный картофель, то рискуем потерять его. Однако нутрициолог успокоила россиян, поделившись с ними некоторыми хитростями, как сделать любимый салат полезнее.





Так, первая хитрость — это небольшая порция салата селедка под шубой. Ольга Панова рекомендует насыпать в тарелку немного, чтобы порция не была больше вашей ладони. Также полезным будет, если вы в несколько раз уменьшите количество майонеза в процессе приготовления. Соблюдая эти несложные хитрости, можно снизить калорийность любимого новогоднего салата до 123 ккал на 100 грамм.

Для тех, кто не боится экспериментировать со вкусом, эксперт порекомендовала вместо майонеза приготовить свою заправку. Для этого понадобятся нежирная сметана, горчица и уксус. Либо же в качестве заправки можно использовать горчицу и мягкий творог. А вот что касается главных составляющих салата, то их все же менять не надо, так как выйдет уже совершенно другое блюдо.

Рецепт ПП селедки под шубой на Новый год

Тем, кто следит за своей фигурой и придерживается правильного питания, рекомендуем приготовить ПП новогодний салат. Для этого вам понадобятся:

свекла — 300 грамм;

3 отварных яйца;

филе сельди — 200 грамм;

авокадо — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

луковица — 1.

Для приготовления заправки понадобятся следующие ингредиенты:

отварные желтки — 2 шт.;

греческий йогурт — 240 грамм;

горчица — 1 ч.л.;

соль;

перец черный;

лимонный сок (по вкусу).

Как приготовить





Вымываем хорошенько морковь и свеклу. Затем берем разные кастрюли, кладем в них овощи и ставим на огонь. Морковь варится на протяжении получаса, а свекла — 1,5 часа.

Пока овощи остывают, приступаем к приготовлению заправки для салата. Хорошенько при помощи ложечки разминаем желтки, кладем их в миску и добавляем туда горчицу, греческий йогурт, соль, лимонный сок и перец по вкусу.

Вымываем авокадо и разрезаем его пополам. Сразу надо убрать косточку, а мякоть нарезать кубиками. Затем мелко нарезаем селедку и лук. Берем крупную терку и натираем по отдельности свеклу, морковь и яйца.

Выкладываем салат слоями и смазываем заправкой — авокадо, сельдь, лук, морковь, яйца и свекла. Затем ставим его на один час в холодильник, чтобы он настоялся. Приятного аппетита!