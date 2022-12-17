. Как правильно провести уборку перед Новым годом и что из вещей нужно выбросить

К Новому году все стараются тщательно подготовиться, провести уборку в квартире, запастись необходимыми продуктами для праздничного стола, приготовить наряды. Но уборка помещения проводится не только с гигиенической целью, она имеет более важные задачи. Убирая ненужный хлам, протирая пыль, избавляясь от пришедших в негодность вещей, мы очищаем свое жизненное пространство от накопившегося негатива и впускаем позитивную энергию, которая будет формировать для нас что-то новое, благоприятное. Поэтому крайне важно это сделать правильно.

От каких вещей следует избавиться накануне Нового года

Для того чтобы очистить жилое помещение не только от мусора, но и от негативной энергии, уборку следует начинать за несколько дней до Нового года, чтобы все тщательно спланировать и ничего не забыть.

Прежде всего, следует очистить квартиру от ненужных вещей. Предварительно их необходимо собрать и сложить в одном месте, например, в коридоре. Затем рассортировать на те, которые можно выбросить в мусор, отвезти на дачу или кому-то отдать.





Треснувшую или битую посуду, сломанный зонтик, прохудившиеся кроссовки следует однозначно отправить в мусорный контейнер, ненужную мебель или старое покрывало можно отвезти на дачу, а поношенную одежду, к примеру, отдать в приют для животных — там вам будут за нее благодарны.

После того, как ненужный хлам рассортирован и вывезен из квартиры, можно приступать непосредственно к уборке.

Как правильно проводить уборку в доме

Генеральную уборку в доме лучше всего начинать со спальни и проводить сверху вниз. Для начала протрите пыль на плафонах и мебели. Извлеките все вещи и вымойте шкафы внутри. Помойте окна, при необходимости поменяйте шторы, покрывала и скатерти.

Непосредственно перед наступлением Нового года нужно будет сменить постельное белье, чтобы оно было чистым и свежим — это тоже залог позитивной энергии, которую вы пускаете в свою жизнь.

В заключении приступайте к влажной уборке пола, пройдитесь по всем закоулкам, чтобы полностью очистить помещение от пыли. В воду желательно добавить несколько капель эфирного масла — этим вы также обеспечите свежесть помещения и привлечете позитивную энергию.





Таким же образом проведите уборку в других комнатах. В последнюю очередь следует наводить чистоту в кухне и в ванной. Разберите и помойте все кухонные шкафы, протрите батареи и подоконники.

Обязательно помойте холодильник и освободите его от несвежих продуктов, подготовьте место для деликатесов, которые вы должны будете купить к праздничному столу.

Ванну и санузел также следует убрать и помыть полностью, начиная с вентиляционной решетки и заканчивая полом.

После уборки необходимо подумать об украшении своего жилища к Новому году: поставить елку или украсить пространство еловыми ветками, гирляндами и новогодними декоративными элементами.

Чистота обеспечит хорошее настроение и привлечет в вашу жизнь позитивную энергетику, которая в Новый год обладает особенно мощной силой.