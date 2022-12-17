. Как с экономить на Новогоднем столе и вообще на продуктах ?
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Как с экономить на Новогоднем столе и вообще на продуктах ?

Как с экономить на Новогоднем столе и вообще на продуктах ?
Специалист рассказал, как нужно покупать продукты, чтобы сберечь деньги. Консультант считает, что нужно уметь приобретать онлайн. Стало известно, как накрыть новогодний стол по доступной цене. Специалисты предлагают закупаться не в обычных магазинах, а на маркетплейсах. Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова обратила внимание, что товары в онлайн-магазинах могут стоить одинаково. При этом разница между продуктами будет минимальной.  Напомним, ранее россиянам объяснили, почему на маркетплейсах похожие товары стоят по-разному. «Это те составляющие, которые будут определять разницу в стоимости. Но онлайн также нужно уметь покупать: нужно научиться сравнивать, ведь один и тот же товар на разных платформах может иметь различные цены. Благо, сейчас большое количество агрегаторов», — отметила Волкова. «Вы можете внести в них товар и получить список магазинов и стоимость, по которой они данный товар реализуют. Это облегчает сравнение», — поделилась эксперт с vnimanie.pro.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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