. Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Дракона
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Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Дракона

Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Дракона

Если вы были рождены в 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988 или в 2000 году, то обязательно ознакомьтесь с советами экспертов о том, как стать богаче и успешнее. Ваше животное-покровитель в лице Дракона — это уже сильный талисман на удачу.


Рожденные в год Дракона — достаточно интересные люди, которые отличаются силой воли и тягой к эффективному самоанализу. Если они будут следовать простым советам, описанным далее, их доходы начнут стремительно расти.

Научиться верить в собственные силы

Драконам нельзя терять веры в себя, даже если вдруг наступит черная финансовая полоса. Этим людям нужно настроить себя на то, что за черной полосой всегда идет белая. Эксперты советуют заменить страх безденежья и бедности заменить привычкой видеть во всем новые финансовые возможности. Драконам важно помнить, что способов для заработка довольно много. Важно лишь видеть новые возможности в каждой конкретной ситуации и верить в положительны исход. В таком случае им обязательно повезет, ведь подобная модель мышления усиливает денежный поток.

Радоваться успехам других людей

Драконы, к сожалению, довольно часто бывают очень завистливыми, а на денежном успехе это сказывается далеко не лучшим образом. Любому человеку, рожденному в год этого мудрого мифического животного, важно научиться радоваться успехам окружающих. Это позволит им стать намного богаче, ведь Вселенная очень любит людей, которые лишены зависти и наполнены чистой энергией. Даже с психологической точки зрения позитивное восприятие чужого успеха благотворно сказывается на заработках, ведь наш мозг способен воспринимает чужие достижения как наши собственные.


Благотворительность и благодарность

Драконам необходимо совместить эти две вещи. Если кто-то делает нечто хорошее для них, нужно всегда говорить «спасибо», причем от чистого сердца. Проблема этих людей в том, что они довольно часто воспринимают чужую помощь как должное, но это прямая дорога к безденежью. Также важно заниматься благотворительностью. Если нет лишних средств, то можно безвозмездно помогать людям иными способами. В особенной степени важно помогать близким, друзьям и второй половинке.

Вдохновляться богатыми людьми

Драконы, которые не боятся брать пример с более успешных людей, становятся со временем намного богаче. Это не удивительно, ведь они умеют вдохновляться. Как было написано выше, рожденные в год этого животного часто завидуют, а не восхищаются. Им необходимо признать тот факт, что практически всегда найдется человек, который будет в чем-то лучше, но это не повод расстраиваться. Это повод повысить свои навыки, чтобы стать ближе к идеалу. Эксперты советуют Драконам почаще читать биографии успешных людей и смотреть про них документальные фильмы.

Поддерживать чистоту в доме

Драконов сложно назвать чистоплотными людьми. Точнее, среди представителей этого Восточного Знака таковых крайне мало. Это нужно исправить как можно скорее. Ведь в чистом доме водится всегда гораздо больше денег, чем в грязном. Драконы сильно привязываются к вещам и не выбрасывают никогда то, что дорого им из-за памяти. Важно научиться избавляться от неработающей техники и от всего, что каким-то образом домашнюю гармонию: рваной одежды, разбитой посуды и зеркал, сломанных талисманов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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