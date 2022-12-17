. Ксения Собчак снова разведется, уверена Миро
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Ксения Собчак снова разведется, уверена Миро

Ксения Собчак снова разведется, уверена Миро
Скандальный блогер высказалась о браке ведущей и журналистки Ксении Собчак. Блогер думает, что режиссер может вернуться к актрисе Дарье Мороз. Блогер Лена Миро заявила, что Константин Богомолов уйдет от Ксении Собчак. Миро уверена, что развод телеведущей и режиссера близок. Как отмечает блогер, это было очевидно. А вот новую пассию Богомолова Миро не могла предсказать. Но теперь у знаменитости есть ответ и на этот вопрос.
«Нет, ни для кого не секрет, что Богомолов и Собчак разведутся. Но с кем останется Костя — меня мучил этот вопрос. А теперь, как мне кажется, тема закрыта. А что, Дашка посимпатичнее Собчак будет. И сама как бы делает шаг навстречу», — заявила Миро в личном микроблоге. Напомним, ранее муж Ксении Собчак высказался об отъезде из России. Константин Богомолов признался, что сильно устал.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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