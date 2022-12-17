. Лайму Вайкуле высмеяли поклонники

Певица Лайма Вайкуле разгневала фанатов. Певица заняла позицию Украины в конфликте с Россией. Артистка отказывалась говорить на русском языке и оборвала все связи со страной, в которой долгое время была одной из главных звезд шоу-бизнеса. Сейчас певица выступает за границей. Сегодня у нее запланировано шоу в Казахстане. В стране с 16 декабря официально отмечает День независимости: праздничные торжества продлятся до 19 декабря. Лайма скрыла волосы под платком с объемным цветком. Звезда сделала яркий макияж с акцентом на глаза и губы. Она поздравила на видео всех жителей Казахстана с праздником. При этом певица заговорила на русском языке.«Всех приветствую, готовлюсь к выступлению», — записала Лайма еще одно видео. В ответ у поп-звезды поинтересовались, почему она снова начала говорить на русском. «Приехала в Казахстан трудиться на благо России?», «Кормилица наша снова заговорила на русском! Неужели назад хочется?», «Латвию бы хоть подкормила, что ли. А то беднейшая страна в ЕС», «На Бабкину здесь похожа», «На что не пойдешь ради пиара, да?» — пишут блогеры. Певицу назвали «кормилицей» в связи с ее недавним скандальным заявлением. Сама Лайма заверила, что именно ей Советский Союз был обязан своим процветанием. «Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски!» — сказала артистка.