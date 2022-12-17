. Лариса Андерсен рассказала, что ждет Дев в 2023 году
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Лариса Андерсен рассказала, что ждет Дев в 2023 году

Лариса Андерсен рассказала, что ждет Дев в 2023 году
Астролог Лариса Андерсен поделилась прогнозом на будущий год для Дев. 💰 Наступающий 2023 год будет для Дев весьма разнообразным. Вас ждут и успехи, и перемены, и некие трудности, и неурядицы. Высока вероятность перемен в профессиональной жизни, вы можете расширить сферу своей деятельности. Многие Девы захотят сменить направление, перейти на новую работу или должность, или сменить курс в бизнесе. Другие же представители знака будут погружены в мысли о переезде, смене города или страны места жительства. Сейчас время получения знаний, концентрируйтесь на учёбе, повышении квалификации, изучении новых направлений в бизнесе. Первые месяцы года пройдут в некой неопределённости, Девы будут размышлять или готовиться к чему-то новому, а вот во второй половине года, начиная с мая, перемены будут постепенно входить в вашу жизнь, у вас появятся правильные идеи. С финансами возможны сложности в первые месяцы года, за исключением февраля, когда высока вероятность крупных поступлений. Вторая половина года принесёт стабильный доход. В целом в этом году на вашем пути не возникнет серьёзных препятствий. 💞 Личная жизнь Дев в новом году может стать источником вдохновения, возможно исполнение давних желаний. Важно убедиться, что вы реально смотрите на свои отношения и не пребываете в иллюзорной эйфории. Для влюблённых высока вероятность заключения брака, одиноким Девам выпадет удачный период для знакомств в конце зимы и середине осени. Устоявшимся парам следует оживить свои отношения, добавить в них страсти. С весны до середины лета ваша личная жизнь будет находиться под влиянием серьёзного Сатурна. Если за вами тянется некий груз прошлого, планета может потребовать от вас работу над ошибками – тут всё зависит от того, сколько их у вас накопилось. 😷 С точки зрения здоровья год будет достаточно спокойным, у вас будет запас необходимой энергии и хороший жизненный тонус. Не забывайте о профилактике сезонных заболеваний и держите под контролем хронические недуги. Особое внимание своему самочувствию следует уделить в период с начала года и до апреля.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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