. Леонид Агутин и Анжелика Варум могут развестись - считает Отар Кушанашвили.

Раньше данная семейная пара считалась одной из самых счастливых в мире шоу-бизнеса. Ведь они вместе уже более двадцати лет.





Но последнее время начали все чаще ходить слухи об их расставании. Об этой новости заявляет Отар Кушанашвили в своем телеграмм канале. Он очень тепло относится к Леониду и Варум. И считает, что их развод будет одним из сильнейших потрясений в его жизни.

Отар сообщает, что Агутин и Варум уже давно расстались, просто сейчас пока предпочитают не афишировать этого. В доказательство этому сообщается, что последние годы они не появляются вместе на публике.





На разных крупных вечеринках Леонид зачастую бывает без Анжелики. Сам он занимается продвижением молодых музыкальных талантов. Их дочь давно живет в Америке и имеет свою музыкальную группу.

А финальным аккордом можно считать недавнюю песню, которая носит название «последний трек». В сети ходит мнение, что данная песня посвящена Анжелике и закату их отношений. Ну и конечно, куда без слухов об романах мужа с молодыми красотками.

Что из всего этого правда, а что лишь домыслы фанатов в сети - покажет время.