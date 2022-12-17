. Лиза Арзамасова рассказал о характер своего сына

Актриса Лиза Арзамасова поделилась подробностями личной жизни. Илья Авербух с женой Лизой Арзамасовой отлично справляются с ролью работающих молодых родителей. Несмотря на тяжелые рабочие графики, супруги успевают уделять время своему сыну Льву. Иногда, правда, им приходится совмещать работу и заботу о ребенке. Накануне, например, родители привели его на репетицию нового ледового спектакля «Волшебник страны Оз», премьера которого запланирована на 29 декабря. Пока Авербух вносил последние коррективы в шоу, его сын проводил время с мамой и общался с артистами представления. Позировать фотографам маленький непоседа не захотел. Его отец рассказывает, что малыш в принципе растет очень спокойным ребенком, но чем старше, тем чаще он показывает родителям свой характер.«Вообще, конечно очень спокойный, но характер начинает проявляться, что, в принципе, хорошо», — цитирует Авербуха «Пятый канал». Арзамасова, между прочим, помимо участия в шоу «Ледниковый период» и работы в театре, недавно согласилась на ещё один проект. Две недели назад стало известно о долгожданном воссоединении команды сериала «Папины дочки». По информации в СМИ, новый сезон сериала покажут зрителям уже в начале следующего года. Сама Лиза никакими подробностями съемок не делится из-за запрета продюсеров.