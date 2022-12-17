. Любовь Успенская набивается в жены к Николаю Баскову

Певица Любовь Успенская сделала неожиданное заявление. В одном из прошлых выпусков шоу «Дуэты» Любовь Залмановна флиртовала с Митей Фоминым, намекнув, что очень тепло относится к этому артисту. В этот раз Успенская заинтриговала публику откровением в адрес Николая Баскова. Любовь Залмановна настолько увлеклась исполнением песни, что напрочь забыла про свою партнершу, которой стала молодая исполнительница Люся Чеботина. «Вы даже меня не видите! Ваша реакция просто бесценна!» — обратилась Люся к Любови Залмановне. Позже Успенская попыталась загладить вину перед коллегой. «Я мечтала, чтобы со мной была Люся! Наверно, кто-то услышал мои мысли на расстоянии! Я даже не смотрела никуда. Забыла, что у меня есть партнер», — расчувствовалась 68-летняя королева шансона.Любовь Успенская во второй раз принимает участие в этом сезоне «Дуэтов». Особенно рад ее был видеть ведущий шоу Николай Басков. «Дай поцелую тебя как родственницу!» — отметил исполнитель. Певицу несколько смутили его слова. «Какую родственницу?! Будущую жену! Ты обещал большую любовь, Коля. Пожалуйста, держи слово», — заинтриговала она в эфире телеканала «Россия 1».