. Лолита Милявская посмеялась над Катей Лель

Певица Лолита Милявская высмеяла артистку. Исполнительница хита «Муси-пуси» принимает участие в шоу «Суперстар! Возвращение». Она дала понять, что не считает членов жюри беспристрастными. Певица уверены, что они знают, кого хотят «слить». Ведущая шоу так отнюдь не считает. Лолита призвала не воспринимать всерьез слова Лель. «Слушайте, Катю посещают инопланетяне, у нее разные видения, могут быть галлюцинации, в том числе и слуховые. На этом проекте я давно. И в жизни не слышала о том, чтобы кто-то о чем-то договаривался. Для этого нужен повод. Если бы на кону стоял миллион долларов, я понимаю. А из-за чего договариваться?» — с недоумением отметила Лолита.Она пояснила, что никто из участников даже не подписывает контракт с каналом НТВ, на котором проект выходит в эфир. «Катя может рассказывать всё, что она хочет. Но ни одного скандала на проекте не было», — резюмировала Милявская в беседе с порталом Prozvezd. Скандал на шоу разгорелся после того, как Катя Лель нарушила требование. Было необходимо спеть хит ушедшего из жизни артиста. Лель исполнила две строчки из песни Пьера Нарцисса, а потом начала петь свой хит «Мой мармеладный». Леру Кудрявцеву удивило такое поведение, а Катя назвала телеведущую неадекватной. На следующем шоу Лера напомнила об этой выходке и пожелала коллеге показывать зубы только в творчестве, а не в жизни. Сама Катя придерживается мнения, что Лера и Лолита специально спровоцировали ее, чтобы разгорелся скандал.