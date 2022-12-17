. Маск заявил о восстановлении Twitter-аккаунтов заблокированных журналистов
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Маск заявил о восстановлении Twitter-аккаунтов заблокированных журналистов

Маск заявил о восстановлении Twitter-аккаунтов заблокированных журналистовИлон Маск разблокирует Twitter-аккаунты журналистов, сообщавших о его местонахождении

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск заявил, что планирует восстановить Twitter-аккаунты заблокированных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Бизнесмен ранее опубликовал в Twitter опрос, в котором решил узнать отношение людей к возможности разблокировки страниц журналистов, которые разгласили его точное местоположение. Всего у респондентов было четыре варианта ответов: «немедленно», «завтра», «через неделю», «через более длительный срок». Большинство участников высказалось за восстановление аккаунтов как можно скорее (43 процента).

Маск решил провести новый опрос сразу же после публикации результатов предыдущего. Теперь у опрашиваемых было только два варианта: немедленная разблокировка (за которую проголосовало 58,7 процента людей) и через семь дней (41,3 процента).

«Люди сообщили свое мнение. Блокировка аккаунтов, которые сообщали о моем местоположении, будет закончена немедленно», — сообщил предприниматель.

Аккаунты сотрудников СМИ были заблокированы после того, как они раскритиковали решение Маска о блокировке учетной записи, которая в автоматическом режиме контролировала полеты частного самолета владельца Twitter с использованием информации, находящейся в открытом доступе. Кроме того, из социальной сети удалили функцию, позволяющую делиться текущим местоположением другого человека без его согласия.

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По материалам: lenta.ru

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