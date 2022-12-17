. Microsoft назвала 5 шагов, которые нужно сделать после покупки Xbox Series X | S





Компания Microsoft всегда в сезон перед новогодними праздниками старается выпустить некоторые «инструкции для новичков» Xbox, поскольку понимает, что именно в эти дни максимальное количество новых пользователей может появиться у игровых приставок. В своем официальном блоге команда Xbox опубликовала 5 советов, что нужно сделать с Xbox Series X | S после ее покупки, чтобы вход в экосистему Xbox был максимально быстрым и приятным.

Так, согласно методике 5 шагов от Xbox, первым делом для комфортного знакомства с Xbox Series X | S следует:

Если вы планируете подарить кому-то консоль, то можно создать для этого человека учетную запись. А если подарок для ребенка, то заодно ограничить часть прав ему за счет родительского контроля Xbox.. Microsoft рекомендует игрокам выбрать между Game Pass Ultimate и Xbox Live Gold. Первый месяц подписки можно получить всего за $1. При этом, Microsoft отмечает, что если подарок предназначается детям, имеет смысл сразу загрузить несколько игр, приводя в качестве примеров LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, Minecraft.По мнению Microsoft, оптимальным решением является обновить игровую приставку Xbox Series X или Xbox Series S до праздника, чтобы новый обладатель консоли мог сразу получить обновленную и настроенную приставку.В последние годы Microsoft заметно улучшила энергосберегающий режим, поэтому она рекомендует использовать именно его на новой консоли.. В частности, у Microsoft есть функция «Второго пилота» на Xbox, которая может заинтересовать многих родителей, решивших подарить Xbox Series X | S.

Напомним, что Xbox Series X входит в ТОП самых ожидаемых подарков этого года в США.