. Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
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Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками

Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
42-летняя певица Слава выгнала своего мужа. Артистка окончательно рассталась с мужем Анатолием Данилицким, с которым прожила 18 лет. Иначе как объяснить, что миллионер прекрасно проводит время не с супругой, а с двумя молодыми красотками в ночном клубе? Причем бизнесмен не делает из этого тайны – он сам опубликовал ролик с привлекательными спутницами в соцсети, как будто намеренно желая продемонстрировать артистке, что совершенно без нее не страдает. По словам певицы, именно она стала инициатором их расставания. Недавно Слава рассказала, что они с Данилицким больше не живут вместе. Якобы 69-летний миллионер так сильно храпел, что жена сначала попросила его переселиться в соседнюю комнату, а потом – в другую квартиру.
«Мы живем в разных квартирах. Началось все с того, что он жутко храпит, просто страшно. Сначала мы стали жить в разных комнатах, потом я уезжала, и как-то так получилось... Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!», — объяснила звезда эстрады, давая понять, что положение вещей ее не печалит. Однако после видео Далинилицкого с красотками Слава, возможно, пересмотрит свое отношение к переезду супруга, поскольку, хоть они официально и не состоят в браке, у них остается немало общего, в частности, дочь Антонина, которой через неделю исполнится 11 лет. К слову, старшей наследнице артистки – 23-летней Александре Морозовой — мамина забота уже особо не нужна, потому что теперь эту функцию взял на себя муж девушки, с которым она недавно пошла под венец. Более того, по слухам, дочь Славы совсем скоро сама станет мамой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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