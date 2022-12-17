. На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с пассажирским микроавтобусом
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На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с пассажирским микроавтобусом

На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с пассажирским микроавтобусом

17 декабря около 13:00 на Александровском тракте, в 11-ти километрах от Иркутска, произошло ДТП. По предварительной информации, 28-летний водитель Toyota Corolla Fielder касательно задел Nissan X-Trail, после чего столкнулся с движущимся по «встречке» маршрутным микроавтобусом Ford. Пассажирский транспорт от удара съехал в кювет.

В маршрутке находилось 16 пассажиров, двое из которых – дети. Медики осматривают всех участников аварии. Инспекторы ДПС работают на месте аварии.


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По материалам: irk

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