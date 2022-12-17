. На поддержку льготного лизинга для аграриев дополнительно направят 10 млрд рублей

Российские аграрии смогут сохранить доступ к льготному лизингу сельскохозяйственной техники, на эти цели будут направлены дополнительные средства из бюджета. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Уточняется, что речь идет о 10 миллиардах рублей. Эти деньги направят в уставной капитал компании «Росагролизинг», являющейся одним из основных поставщиков техники для отечественного агропромышленного комплекса.

В кабмине рассчитывают, что эти средства помогут отечественным сельхозтоваропроизводителям получить не менее 1,7 тысячи единиц сельхозтехники на льготных условиях. Это также позволит аграриям сохранить темпы технологической модернизации и повысить объемы производства продукции.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», в 2023 году Правительство направит дополнительные пять миллиардов рублей на льготные кредиты для представителей агросектора. Бюджетные инвестиции позволят банку нарастить объемы выдачи займов.