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Назван способ получить больше отпускных

Назван способ получить больше отпускныхЮрист Краснянская призвала россиян брать отпуск в марте, августе и октябре 2023 года

Руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская заявила, что при планировании отпуска люди действуют, исходя из интересов. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Юрист объяснила, что ежегодный оплачиваемый отпуск рассчитывается с учетом среднего дневного заработка россиян. Однако размер оплаты рабочих дней превышает «стоимость» выходных. Также уменьшает размер выплаты на отдыхе нахождение на больничном или в командировке.

Краснянская назвала способ получить больше отпускных и посоветовала брать отдых в месяцы с максимальным числом рабочих дней. В 2023 году ими станут март, август и октябрь.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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