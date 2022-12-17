. Никита Михалков лишился виллы в Италии

Актер и режиссер Никита Михалков остался без дорого недвижимости. Никита Михалков пополнил список, который ЕС составил для девятого пакета антироссийских санкций. Ранее уже ходили слухи о том, что российского режиссера могут перестать пускать в Италию в связи с его гражданской позицией и съемками передачи «Бесогон». Сегодня эта информация официально подтвердилась. Насколько известно, Михалков раньше часто отдыхал в Тоскане, где у него есть своя вилла с виноградниками. Имение La Madonna расположено на окраине средневекового городка коммуны Масса Мариттима и занимает по площади 11 га. Несколько дней назад Никита Сергеевич уже отреагировал на планы чиновников внести его в черный список. Как ни странно, режиссер позитивно отнесся к этой новости. Он сказал о том, что гордится успехом своей программы.«Ну я прям горд, что наш с вами «Бесогон» смотрят все», — сказал Михалков. Стоит отметить, что режиссеру теперь будет трудно продать виллу. Есть вероятность, что имущество Никиты Сергеевича будет впоследствии арестовано и продано с молотка. Вместе с режиссером под санкциями оказались Григорий Лепс, ведущая Первого канала Марина Ким, а также Борис Корчевников. Он, кстати, совсем не расстроился, что попал под запрет. «Что они только будут санкционировать? Все мои счета и дома — здесь. А ездить туда и не собирался», — сказал Борис.