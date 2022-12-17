Новости Game Pass за 10-17 декабря: что добавили, слухи и другие материалы
Прошедшая неделя, с 10 по 17 декабря, для подписки Game Pass не стала особо интересной. В игровой сервис добавили пару новинок, плюс появилось несколько слухов. При этом, на прошедшей неделе команда Xbox не объявила об играх для Game Pass на вторую половину месяца, их анонс можно ждать в начале следующей недели. Коротко расскажем про интересные новости Game Pass за неделю, их было не так много.
Новинки в Game Pass на этой неделе
На неделе в подписку Game Pass добавили всего 3 игры:
High On Life
Potion Craft
Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan
Все 3 игры доступны на Xbox и PC. Стоит сказать, что все 3 игры заслуживают внимания, они весьма интересные представители своих жанров. Однако, напоминаем, что у High On Life нет русскоязычной локализации.
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Еще на этой неделе появилась в подписке Game Pass игра Hot Wheels Unleashed, но после пропала. Подробнее об этой истории мы рассказывали здесь.
Бонусы по Game Pass
Важное пополнение Game Pass на этой неделе — масса бонусов для игр Riot Games:
Valorant. Все вышедшие агенты и все будущие агенты со дня релиза + 20% дополнительного опыта.
League of Legends. Все вышедшие 160 чемпионов и будущие чемпионы со дня релиза + 20% дополнительного опыта.
Legends of Runeterra. Все карты из базового набора.
Teamfight Tactics. 1-звёздочный редкий аватар «Маленькая легенда» + 4 облика для арены до апреля 2023 года и 1 облик в ежемесячной ротации после этого.
Чтобы их получить, нужно связать аккаунты Xbox и Riot Games. Суммарно с бонусами в одной только League of Legends игроки получают контента более чем на $1000.
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Кроме того, по Game Pass на этой неделе игроки получили внушительный бонус для World of Tanks, который без подписке обойдется покупателям в $48,99.Крупный бонус за $48,99 для World of Tanks доступен бесплатно по Game Pass
Плюс стал доступен небольшой перк для игры GUNDAM EVOLUTION.
Новые игры для Game Pass
Пара игр для Game Pass, которые только планируют добавить, на этой неделе получили информацию о датах выхода или переносе:
Inkulinati выйдет в Game Pass в раннем доступе 31 января 2023 года.
Infinite Guitars выйдет в Game Pass в начале 2023 года, ранее планировали ее выпустить в декабре.
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