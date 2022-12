. Новости Game Pass за 10-17 декабря: что добавили, слухи и другие материалы

Прошедшая неделя, с 10 по 17 декабря, для подписки Game Pass не стала особо интересной. В игровой сервис добавили пару новинок, плюс появилось несколько слухов. При этом, на прошедшей неделе команда Xbox не объявила об играх для Game Pass на вторую половину месяца, их анонс можно ждать в начале следующей недели. Коротко расскажем про интересные новости Game Pass за неделю, их было не так много.

Новинки в Game Pass на этой неделе

На неделе в подписку Game Pass добавили всего 3 игры:

High On LifePotion CraftRainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Все 3 игры доступны на Xbox и PC. Стоит сказать, что все 3 игры заслуживают внимания, они весьма интересные представители своих жанров. Однако, напоминаем, что у High On Life нет русскоязычной локализации.

Еще на этой неделе появилась в подписке Game Pass игра Hot Wheels Unleashed, но после пропала. Подробнее об этой истории мы рассказывали здесь.

Бонусы по Game Pass

Важное пополнение Game Pass на этой неделе — масса бонусов для игр Riot Games:

Все вышедшие агенты и все будущие агенты со дня релиза + 20% дополнительного опыта.Все вышедшие 160 чемпионов и будущие чемпионы со дня релиза + 20% дополнительного опыта.Все карты из базового набора.1-звёздочный редкий аватар «Маленькая легенда» + 4 облика для арены до апреля 2023 года и 1 облик в ежемесячной ротации после этого.

Чтобы их получить, нужно связать аккаунты Xbox и Riot Games. Суммарно с бонусами в одной только League of Legends игроки получают контента более чем на $1000.

Кроме того, по Game Pass на этой неделе игроки получили внушительный бонус для World of Tanks, который без подписке обойдется покупателям в $48,99.

Крупный бонус за $48,99 для World of Tanks доступен бесплатно по Game Pass

Плюс стал доступен небольшой перк для игры GUNDAM EVOLUTION.

Новые игры для Game Pass

Пара игр для Game Pass, которые только планируют добавить, на этой неделе получили информацию о датах выхода или переносе:

Слухи и материалы по Game Pass за неделю на нашем сайте

Inkulinati выйдет в Game Pass в раннем доступе 31 января 2023 года.Infinite Guitars выйдет в Game Pass в начале 2023 года, ранее планировали ее выпустить в декабре.Слух: Новый вариант Game Pass может заменить Xbox Live Gold — детали новой подпискиСлух: К Game Pass скоро присоединятся две части ремастеров CrysisVGC представили ТОП-10 лучших игр 2022 года, в нем 2 игры из Game Pass3 игры из Game Pass в ТОП-10 лучших игр Steam по версии игроков в 2022 годуЭти 60 игр добавили в Xbox Game Pass в день релиза в 2022 годуСписок изменений версий Persona 3 Portable и Persona 4 Golden для Xbox и Game PassВ ТОП-10 худших игр 2022 года Metacritic одна игра из Game Pass — это полный эксклюзив XboxЭти 2 игры сегодня выходят в подписке Game Pass сразу после релизаУже известно о 5 играх, которые добавят в Game Pass в январе