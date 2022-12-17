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NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова

NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ ГерасимоваNYT: США помешали Украине совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова в зоне СВО

США попытались помешать Украине совершить убийство начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Анонимные источники рассказали изданию, что покушение планировалось, когда генерал приезжал в зону проведения специальной военной операции. По их утверждению, США стало известно об этой поездке, однако Вашингтон не стал делиться этой информацией с Киевом из опасения, что в случае покушения может начаться война между США и Россией.

Украинской стороне все равно стало известно о поездке Герасимова на передовую, и Киев решил действовать самостоятельно. Тогда США пошли на экстраординарный шаг, попросив Украину отменить атаку, выяснила газета.

О поездке Герасимова в зону СВО Минобороны сообщало в июле. Тогда начальник Генштаба проинспектировал российские группировки войск, принял доклады командующих о применении войск в ходе выполнения задач СВО, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских военных на различных направлениях.

В сентябре Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что Герасимов является непревзойденным военным стратегом и отметил его интеллект. «Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — подчеркнул украинский военачальник.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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