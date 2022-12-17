. По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
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По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый

По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
Клава Безверхова считает, что Иван Барзиков нападает лишь на одиночек слабых мужчин и женщин, которые конфликты обычно решают словами. Из-за этого в её глазах он подлый трус. В очередной раз на Поляне не так давно произошла стычка между Иваном Барзиковым и Евгением Прохоренко. Вероятно, у Вани просто было отвратительное настроение, а может и задание от организаторов, из-за чего он стал целенаправленно провоцировать молодого человека Клавы. Барзиков начал бить Женю, однако вмешался Артём Прохоренко, из-за чего ему пришлось перестать заниматься рукоприкладством.

В итоге Клавдия Безверхова в очередной раз смогла убедиться, что Ваня Барзиков — трусливый и подлый человек. Более того, он — ссыкло. Она обратила внимание на тот факт, что цепляется Ваня обычно исключительно к женщинам, одиночкам или слабым мужчинам, которые конфликты обычно решают словами, а не силой. Барзиков привык лезть в чужие разговоры, провоцировать, и, пользуясь моментом, кидаться на противника исподтишка.

Однако на Дом-2 не один брат Прохоренко, а целых два. Когда они вместе, Барзиков не рискует с ними сталкиваться. Конечно, это ведь не слабая женщина, как, например, мама Клавдии Безверховой, с которой он недавно подрался...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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