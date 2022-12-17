. Полину Гагарину послал автор ее песен
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полину Гагарину послал автор ее песен

Полину Гагарину послал автор ее песен
По мнению автора, певица Полина Гагарина сильно изменилась. Громкое заявление опубликовал в своем микроблоге музыкант Геннадий Дудин, написавший много хитов для Полины Гагариной. «Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее. Слава Богу!»,  — во всеуслышание заявляет Дудин. При этом остается за кадром, чем именно так разочаровала его Полина, что он даже отказывается от экономической выгоды сотрудничества с популярной исполнительницей. Полина тоже пока не дала пояснений, но она вообще старается не замечать хейт в свою сторону. А вот публика дружно вмешалась в разгорающийся скандал. Причем, основная масса принялась критиковать именно артистку, а вовсе не разобиженного на что-то Дудина, вынесшего конфликт на всеобщее обозрение.
Выяснилось, что многие тоже заметили досадные перемены в характере знаменитости, которые та уже даже не пытается скрывать. «Согласна с Геной. Давно заметила, как Полина стала вести себя на передачах. Голос, конечно, у нее супер, но слава меняет людей», «Большие амбиции Полины мешают ей здраво оценивать ситуации и смотреть на вещи», — пишут в комментариях. А заодно признаются: «Никогда она не нравилась. Видно, что далеко не одуванчик». Полина Гагарина, расставшаяся два года назад с фотографом Дмитрием Исхаковым, сейчас вообще закрыла от посторонних свою личную жизнь, поэтому аудитории приходится самой строить предположения, что же происходит с певицей вне сцены. Но недавно она выпустила новый альбом «Вдох», заявив, что в нем раскрываются все ее секреты.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Леонид Агутин и Анжелика Варум могут развестись - считает Отар Кушанашвили.
Леонид Агутин и Анжелика Варум могут развестись - считает Отар
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»
Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника»
Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев
Никита Михалков лишился виллы в Италии
Никита Михалков лишился виллы в Италии
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Полину Гагарину послал автор ее песен
Полину Гагарину послал автор ее песен
Слух: Новый вариант Game Pass может заменить Xbox Live Gold — детали новой подписки
Слух: Новый вариант Game Pass может заменить Xbox Live Gold — детали
Как порадовать маму и что подарить ей на Новый год: идеи душевных презентов
Как порадовать маму и что подарить ей на Новый год: идеи душевных
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 14.12.2022 (30 фото)
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 14.12.2022 (30 фото)
Боксерша Эбани Бриджес вышла на взвешивание в откровенном белье (4 фото)
Боксерша Эбани Бриджес вышла на взвешивание в откровенном белье (4
В правительстве Приангарья обсудили работу реготделения Российского движения детей и молодежи
В правительстве Приангарья обсудили работу реготделения Российского
МИД назвал преждевременной грядущую наземную операцию Турции в Сирии
МИД назвал преждевременной грядущую наземную операцию Турции в Сирии

Топ на сегодня

Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в Дубае
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до конца года
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до
Шаман рассказал о своей проблеме
Шаман рассказал о своей проблеме
У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она впала в депрессию
У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она

Еще по теме

Полина Гагарина подтвердила свою беременность в прямом эфире шоу «Голос»
Полина Гагарина представила свою новую песню "Танцуй со мной"
Худая Полина Гагарина не устроила всех без изюминки
Полина Гагарина сообщила о будущей свадьбе