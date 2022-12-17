. Полину Гагарину послал автор ее песен

По мнению автора, певица Полина Гагарина сильно изменилась. Громкое заявление опубликовал в своем микроблоге музыкант Геннадий Дудин, написавший много хитов для Полины Гагариной. «Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее. Слава Богу!», — во всеуслышание заявляет Дудин. При этом остается за кадром, чем именно так разочаровала его Полина, что он даже отказывается от экономической выгоды сотрудничества с популярной исполнительницей. Полина тоже пока не дала пояснений, но она вообще старается не замечать хейт в свою сторону. А вот публика дружно вмешалась в разгорающийся скандал. Причем, основная масса принялась критиковать именно артистку, а вовсе не разобиженного на что-то Дудина, вынесшего конфликт на всеобщее обозрение.Выяснилось, что многие тоже заметили досадные перемены в характере знаменитости, которые та уже даже не пытается скрывать. «Согласна с Геной. Давно заметила, как Полина стала вести себя на передачах. Голос, конечно, у нее супер, но слава меняет людей», «Большие амбиции Полины мешают ей здраво оценивать ситуации и смотреть на вещи», — пишут в комментариях. А заодно признаются: «Никогда она не нравилась. Видно, что далеко не одуванчик». Полина Гагарина, расставшаяся два года назад с фотографом Дмитрием Исхаковым, сейчас вообще закрыла от посторонних свою личную жизнь, поэтому аудитории приходится самой строить предположения, что же происходит с певицей вне сцены. Но недавно она выпустила новый альбом «Вдох», заявив, что в нем раскрываются все ее секреты.