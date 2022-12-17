. Регина Тодоренко едва не убилась из-за похудения

Ведущая Регина Тодоренко рассказала, как ее измучило ледовое шоу. Новый сезон шоу «Ледниковый период» собрал под свои знамена тех участников, которые ранее уже выходили на лед. Регина Тодоренко решила снова встать на коньки и столкнулась с большими трудностями. В этом сезоне Регина катается с Александром Энбертом. Прославленный фигурист поддерживает певицу и помогает ей разучивать сложные элементы катания, которые многим даются с трудом. Например, поддержка — Тодоренко даже упала из-за нее, хотя готовилась больше недели и поэтапно проходила все сначала в кроссовках, а потом на коньках. Ей очень хотелось думать, что этот вираж будет преодолен, но оказалось, что есть маленькая проблема: телеведущая сбросила вес.«За время съемок проекта сильно похудела. И за каждый прокат, генеральный прогон теряла по 500 граммов — сильный стресс, я нервничала и волновалась. И то ли потому что стала легче, то ли потому что стала сильнее, прыгнула так, что в воздухе сделала сальто. Если бы не Саша, меня бы увезла скорая помощь», сказала Регина Тодоренко. Уже после, когда звезда шоу обсуждала этот эпизод с партнером, то Энберт рассказал. Когда фигурист приходит в пару, то первое, чему его учат — правильно ловить партнершу и безопасно приземлять ее. А иначе ничего на льду не получится. «Так что он очень удачно приземлил меня, я аккуратно встала на лед и со счастливым лицом поехала дальше», — сказала Тодоренко Teleprogramma.pro. Напомним, в этом году долгое время не было понятно, будет ли новый сезон или нет. На федеральных каналах долго время были запрещены развлекательные передачи, которые заменялись информационным каналом. Но в итоге шоу вышло и снова собрало у экранов телевизоров миллионы людей.