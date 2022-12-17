. Решения по действиям из-за разгерметизации радиатора «Союза МС-22» примут в конце декабре
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Решения по действиям из-за разгерметизации радиатора «Союза МС-22» примут в конце декабре

Решения по действиям из-за разгерметизации радиатора «Союза МС-22» примут в конце декабре

На Байконуре продолжается подготовка к запуску корабля «Союз МС-23». При необходимости, она может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки, об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Как стало известно 15 декабря, была повреждена внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22». В связи с этим был отменен выход космонавтов в открытый космос. 

В Роскосмосе отметили, что полет российского сегмента космической станции продолжается в штатном режиме, космонавты работают по графику, а их жизни и здоровью ничего не угрожает. Температура в жилом объеме корабля и приборно-агрегатном отсеке находится в заданных пределах — около 30 °C, — других неисправностей не обнаружено.


При этом специалисты постоянно контролируют функционирования систем российского сегмента и корабля «Союз МС-22» после произошедшей разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля. Параллельно с этим выясняются причины произошедшего и разрабатываются рекомендации по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа станции.

«На Байконуре продолжается подготовка к запуску корабля «Союз МС-23». При необходимости, она может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки», — следует из сообщения.

Также подчеркивается, что в конце декабря должно пройти совещание, на котором будут заслушаны выводы рабочих групп и приняты решения относительно дальнейших действий.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», первый экипаж на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) может быть отправлен в 2028 году. По словам генконструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьева, после стыковки в 2028 году Узлового модуля с Байконура ракетой-носителем «Союз-2.1б» можно будет отправить первый экипаж,

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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