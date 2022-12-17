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Россияне стали чаще покупать товары категории «18+»

Россияне стали чаще покупать товары категории «18+»Аналитический сервис Moneyplace: в интернете выросли продажи товаров категории «18+»

В 2022 году на маркетплейсах существенно выросли продажи и оборот товаров категории «18+». Об изменении предпочтений россиян свидетельствует исследование аналитического сервиса Moneyplace, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».



Что покупают чаще

Так, при сравнении показателей в начале и конце года на маркетплейсе Wildberries самый высокий прирост выручки оказался у подкатегории «Наборы игрушек для взрослых». В январе 2022 года их оборот составил 461 030 рублей, в ноябре — 3 992 573 рублей, оборот вырос на 766 процентов. На втором месте по приросту выручки на Wildberries находится подкатегория «Вибраторы и стимуляторы». Оборот этих товаров в ноябре составил 119 422 639 рублей по сравнению с 13 902 853 в январе — вырос на 759 процентов. Также к концу года значительно выросла выручка в подкатегориях «Насадки и удлинители», на 630 процентов, и «Секс куклы и мастурбаторы» — на 551 процент.

На маркетплейсе Ozon самый высокий прирост выручки показала подкатегория «Куклы для секса». В январе 2022 года их оборот составлял 65 341 рубль, в ноябре — 2 239 639. Прирост составил 3328 процентов.



Падение среднего чека

По данным аналитиков, за год средний чек в подкатегории «18+» Wildberries снизился на немного почти по всем подкатегориям. Наибольшее падение среднего чека зафиксировано в подкатегории «Насадки и удлинители» — к ноябрю падение составило минус 25 процентов относительно начала роста.

Средний чек в подкатегории «18+» на Ozon более всего увеличился к концу года в подкатегории «Куклы для секса» и составил прирост в 122 процента. Наибольшее падение среднего чека зафиксировано в подкатегории «Насадки и удлинители» — минус 31 процент к ноябрю.

Ранее исследование аналитического сервиса Moneyplace показало, что на российских маркетплейсах существенно увеличились продажи БАДов и препаратов для увеличения потенции, отпускающихся без рецепта.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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