. Сбер приглашает иркутян на ипотечную субботу 17 декабря

17 декабря Сбер и строительная компания «Кси-Строй» проведут ипотечную субботу, где будут представлены жилые комплексы Иркутска: «КУМИР»* и «Приморский»** в Свердловском округе и «5 элемент» в Октябрьском округе. Ипотечная суббота пройдет в офисе строительной компании «Кси-Строй» по адресу: Иркутск, Пушкина, 25 с 11:00 до 15:00 сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Специалисты банка расскажут про ипотечные программы и сервисы, а застройщики покажут объекты и объяснят их преимущества.

Проектные декларации, подробная информация о застройщике и жилых комплексах представлена на сайте наш.дом.рф. Подробную консультацию возможно получить в отделе продаж строительной компании «КСИ-СТРОЙ» по телефонам в Иркутске: (3952) 984-184 и (3952) 962-262.

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