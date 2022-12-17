. Шольц назвал три причины не поставлять танки на Украину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Шольц назвал три причины не поставлять танки на Украину

Шольц назвал три причины не поставлять танки на Украину

Шольц назвал три причины не поставлять танки на УкраинуШольц: Германия не планирует передавать Украине танки в одностороннем порядкеСюжетРоссия и НАТО:

Германия не планирует передавать Украине танки. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он назвал три причины, препятствующие передаче Киеву бронетехники. По его словам, отказ от поставок БМП Marder и танков Leopard предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Также, отметил политик, Берлин поддерживает Украину в меру своих возможностей, и «никаких односторонних действий со стороны Германии не будет».

Ранее посол Украины Алексей Макеев сообщил, что Германия пообещала передать Киеву новую партию оружия и боеприпасов. По его словам, Украина попросила поставить ей танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Кроме того, Макеев отметил, что на фронте не хватает самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard, систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов.

7 декабря Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Также Берлин передал Киеву пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов, системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней, комплексы борьбы с беспилотниками, а также 17 мостоукладочных систем.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Шольц назвал три причины не поставлять танки на Украину
Шольц назвал три причины не поставлять танки на Украину
В США рассказали о проигравших от потолка цен на российскую нефть
В США рассказали о проигравших от потолка цен на российскую нефть
Ксения Собчак снова разведется, уверена Миро
Ксения Собчак снова разведется, уверена Миро
Лариса Андерсен рассказала, что ждет Дев в 2023 году
Лариса Андерсен рассказала, что ждет Дев в 2023 году
Андрей Малахов рассказал о проблемах со здоровьем в семье
Андрей Малахов рассказал о проблемах со здоровьем в семье
Альбина Джанабаева рассказала о жутких порядках в «ВИА Гре»
Альбина Джанабаева рассказала о жутких порядках в «ВИА Гре»
Алла Пугачева с мужем построили замок на месте помойки
Алла Пугачева с мужем построили замок на месте помойки
Анастасия Волочкова сравнила своего жениха с императором
Анастасия Волочкова сравнила своего жениха с императором
Регина Тодоренко едва не убилась из-за похудения
Регина Тодоренко едва не убилась из-за похудения
Андрей Малахов снялся без парика
Андрей Малахов снялся без парика
Любовь Успенская набивается в жены к Николаю Баскову
Любовь Успенская набивается в жены к Николаю Баскову
Еще больше слухов, что в начале 2023 года Xbox покажет свои игры на шоу
Еще больше слухов, что в начале 2023 года Xbox покажет свои игры на

Топ на сегодня

В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до конца года
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до
Назван способ получить больше отпускных
Назван способ получить больше отпускных
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый

Еще по теме

Шольц в очередной раз нашел причину не передавать Украине танки Leopard
Германия нашла поставщика боеприпасов для Украины
Шольц пообещал продолжить военную помощь Киеву
Politico: Запад не может передать Украине танки из-за проблем с запчастями и логистикой