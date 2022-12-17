. Ситуацию на Украине назвали «вторым Вьетнамом» для США

Судья Наполитано назвал ситуацию на Украине «вторым Вьетнамом» для США

Судья Эндрю Наполитано назвал ситуацию на Украине «вторым Вьетнамом» для Соединенных Штатов. Об этом он заявил на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению юриста, в Пентагоне желают контролировать доставку вооружения на Украине, поэтому и направили туда военных советников.

Но Наполитано подчеркивает опасность таких действий: «Именно так началась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников».

Кроме того, эта ситуация может означать либо резкую смену целей и задач США, либо стремление разместить войска на местах. Вместе с тем судья сожалеет о невозможности американскому президенту отправить войска в зону боевых действий единоличным решением.

Ранее журналист The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что Конгресс виноват в тотальной войне против США после необоснованного увеличения бюджета для помощи Украине.