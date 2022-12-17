. Слух: Новый вариант Game Pass может заменить Xbox Live Gold — детали новой подписки





В этом году компания Microsoft объявила о планах запустить семейную подписку Game Pass. В некоторых регионах она уже запущена, в большем количестве ее появление ожидается в будущем году. Итого, сейчас у Microsoft есть 4 варианта подписки Xbox Live Gold, Xbox Game Pass (или PC Game Pass, в зависимости от платформы), Game Pass Ultimate и Game Pass Friends & Family. Давно ходят разговоры, что Microsoft пора отказаться от Xbox Live Gold, и, похоже, сама компания тоже думает в этом направлении.

Сегодня в сети появилась информация, что среди европейских игроков Microsoft проводит опрос, в котором она интересуется, насколько им интересна некая сокращенная версия подписки Game Pass. Насколько достоверно, что такой опрос действительно ведется — неизвестно, в сети гуляют только скриншоты из него. В этом опросе есть информация о некой версии подписки на Game Pass за 2,99 евро с определенными ограничениями.

Ниже можно видеть скриншот из этого опроса (мы его перевели, поскольку он на испанском), в котором описываются отличия нового варианта подписки и Game Pass Friends & Family.





Вероятно, новый вариант Game Pass может рассматриваться в качестве замены для Xbox Live Gold. Давно ходят слухи, что Microsoft планирует отказаться от «золотой» подписки, чтобы перевести игроков на Game Pass, но не все готовы платить за Game Pass Ultimate.