. СМИ: Премьер Британии распорядился провести аудит военной помощи Киеву
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СМИ: Премьер Британии распорядился провести аудит военной помощи Киеву

СМИ: Премьер Британии распорядился провести аудит военной помощи Киеву

Британский премьер-министр Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи, которую Лондон оказал Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Соединенного Королевства.

По данным источников в правительстве, аудит должен оценить значимость военного вклада Великобритании в помощь украинской стороне, а также — ход российской спецоперации. При этом британские чиновники опасаются, что Сунак недалек от «осторожной позиции» по вопросу поддержки режима Зеленского.

«Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили», — заявил собеседник телеканала BBC.

Еще один источник сравнил проведение аудита со сводным отчетом банка Goldman Sachs, где раньше работал Сунак.

Британский премьер-министр Риши Сунак в ноябре этого года заявил, что российская сторона якобы использует продовольственные ресурсы в политических целях, превращая их в экономическое оружие, что дополнительно усугубляет проблемы некоторых стран, возникшие из-за проведения спецоперации на Украине, писала «Парламентская газета».

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По материалам: pnp.ru

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