. Состояние Заворотнюк может быть хуже, чем думали поклонники
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Состояние Заворотнюк может быть хуже, чем думали поклонники

Состояние Заворотнюк может быть хуже, чем думали поклонники

Как известно, Анастасии поставили диагноз рак четыре года назад. С тех пор семья старалась всячески ее поддерживать и возили по лучшим больницам Европы.


Последнее время актриса находилась на лечении в Германии. Но, судя по всему, лечение пока не дало никакого результата. Все врачи только разводят руками и не знают как дальше быть.

Несколько месяцев назад Заворотнюк перевезли в Москву. Ее текущее положение до недавнего времени тщательно скрывалось. Как оказалось, Настя уже несколько месяцев находится в одной из больницы Москвы. Можно сказать, что данную тайну случайно выдал ее муж.

Дело в том, что ее муж Петр Чернышев уже имеет более десятка штрафов за парковку возле больницы. Выяснилось, что он оставляет машину и до поздней ночи находится возле больничной койки рядом со своей возлюбленной. К тому же его несколько раз было видно на камере наблюдения больницы.


Как не старалась семья спрятать Анастасию от вездесущих папарацци, все равно им удалось найти кое-какую информацию. Исходя из всего этого, фанаты предполагают, что состояние актрисы ухудшилось.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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