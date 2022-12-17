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Стали известны подробности мощного пожара во Владивостоке

Стали известны подробности мощного пожара во ВладивостокеVL.ru: пожар на складах во Владивостоке локализирован, обошлось без пострадавших

Стали известны подробности мощного пожара на складских помещениях во Владивостоке. Об этом сообщает портал VL.ru.

Как уточняется, площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров, но пожар удалось локализовать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также уточняется, что загорелись склады с продуктами питания, оборудованием и строительными материалами. По словам корреспондента VL.ru, улица Карьерная, где располагаются склады, в дыму, в воздухе летает пепел. Подъезд к месту пожара заблокирован сотрудниками ГИБДД.

Возгорание было зафиксировано 17 декабря около 20:00 по местному времени. Есть информация, что на объектах отсутствовала противопожарная сигнализация.

Ранее было опубликовано видео пожара, где можно разглядеть массивные клубы серого дыма.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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