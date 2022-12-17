. Столтенберг предположил, что конфликт на Украине может затянуться надолго

Конфликт на территории Украины может затянуться, однако, скорее всего, завершится за столом переговоров. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС со ссылкой на интервью политика Agence France-Presse.

По мнению Столтенберга, не стоит недооценивать Россию, ею планируется ведение долгих боевых действий. «Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери и что они пытаются получить доступ к большому количеству оружия», — отметил он.

Конфликт закончится за столом переговоров, уверен генсек НАТО. Он также заявил, что любое решение подтвердит статус Украины в качестве суверенного независимого государства. При этом самым быстрым способом добиться урегулирования конфликта Столтенберг считает оказание Киеву военной поддержки.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина продержится не больше двух недель, если прекратятся поставки оружия и боеприпасов из США и Европы.