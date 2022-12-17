. Светлана Бондарчук боялась выходить из дома после развода с мужем

Светская львица Светлана Бондарчук рассказала о кошмаре после развода. Несколько лет назад Светлана Бондарчук развелась с Федором. Звезд экранов считали чуть ли не идеальной и долговечной парой шоу-бизнеса, но кризис в отношениях заставил расторгнуть союз. Сейчас каждый счастлив в новых отношениях, но экс-супруга режиссера до сих пор с горечью вспоминает период после развода. 54-летняя блондинка два года находится в счастливом браке с дизайнером Сергеем Харченко. Мужчина на несколько лет младше теледивы, но это их не смущает. Тем не менее, Светлана помнит, насколько болезненным был развод с именитым режиссером. «Мне сложно, потому что все медийные, все известные, конечно, я попала под пресс желтой прессы… Мне было сложно, я не могла на улицу выйти. Мне было сложно, потому что меня преследовала желтая пресса и оно все там искаженно было. И даже если ты не читаешь, то это может читать твоя мама, твой бывший муж. Это какой-то сюр… Ты не принадлежишь себе, за тебя домысливают. Это ужасно было, я год боялась выйти на улицу. Было дискомфортно… Я просто в этот период времени капюшон не снимала, мне кажется, полгода, особенно локально, там, где я жила, там очень большая узнаваемость. Сложно было в этом смысле. Неважно, кто от кого уходит или по какой причине люди расстаются, развод — это всегда очень сложный процесс», — разоткровенничалась Бондарчук в авторской программе «Света вокруг света».Стоит отметить, слухи вокруг распада семьи и правда ходили не самые радужные. Но телезвезды официально не давали признаний, что стало причиной расставания. Светлана всегда уходила от прямого ответа. Светлана Витальевна признается, что нет абсолютного рецепта для построения долгих и счастливых отношений. «Никакой панацеи, чтобы жить «долго и счастливо», как в сказке, я не смогу открыть. У каждого свой опыт. Мне не удалось сохранить первый брак, а есть люди, которые живут вместе всю сознательную жизнь, с первого дня до последнего. Очевидно, что такие отношения строятся не только на сексе. Хотя секс важен, его точно не надо терять. Но на этой, изначальной, химии, вспышках эмоций и бабочках в животе далеко не уедешь. Если ты, произнесу странные слова, над сохранением свежести отношений не работаешь, если ты ее отпускаешь, если думаешь, что она никуда не уйдет, — это самая тернистая дорога. Секс — одна из основ долгих отношений, но должны быть и другие, назовем их «общие интересы». Вам вместе нравится путешествовать, или учиться, или растить детей, или готовить — да что угодно», — говорила не так давно знаменитость.