. В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине

В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине

В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине«Би-би-си»: премьер Британии Сунак поручил проверить эффективность военной помощи Киеву

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил проверить эффективность военной помощи Киеву и дать оценку течению конфликта на Украине. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источников издания в правительстве, власти Британии захотели провести аудит, чтобы «посмотреть, что мы вложили и что мы получили».

Отмечается, что распоряжение премьера вызвало тревогу в правительственных кругах, поскольку военные Соединенного Королевства считают поставки вооружений в зимние месяцы решающими.

Кроме того, некоторые члены британского кабмина выразили опасения, что Сунак может в итоге последовать примеру президента США Джо Байдена, который относится к передаче оружия Украине с острожностью.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что Лондон может поставить Киеву авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, глава ведомства подчеркнул необходимость пополнения собственных запасов боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов на фоне частых поставок на Украину.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.12.2022 (15 фото)
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом
Запорожская область получила 89 машин скорой помощи
Запорожская область получила 89 машин скорой помощи
The Callisto Protocol на Xbox получает обновление с различными улучшениями
The Callisto Protocol на Xbox получает обновление с различными
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в Дубае
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в
Какой должен быть пол для автосервиса
Какой должен быть пол для автосервиса
Украшаем елку правильно: что нельзя вешать на праздничное дерево на Новый год 2023
Украшаем елку правильно: что нельзя вешать на праздничное дерево на
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 16.12.2022 (30 фото)
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 16.12.2022 (30 фото)
Шаман рассказал о своей проблеме
Шаман рассказал о своей проблеме
На Ксению Собчак набросился Шахназаров
На Ксению Собчак набросился Шахназаров
Алла Довлатова решилась на очередную пластику
Алла Довлатова решилась на очередную пластику

Топ на сегодня

Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot Украине
Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot
В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что Артур Бабич сделал ей предложение
Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что
Безверхову позвали работать в нише шоу-бизнеса
Безверхову позвали работать в нише шоу-бизнеса
Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке
Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке

Еще по теме

Премьер Британии пообещал поддерживать Украину на прежнем уровне
Кандидат в премьеры Британии отказался подыскивать работу для Джонсона
У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»
В Британии вычислили фаворита в борьбе за пост премьера