. В Иркутске дорожные службы чистят дороги после снегопада

В Иркутске дорожные службы в усиленном режиме чистят улицы после обильного снегопада по поручению мэра города Руслана Болотова. Работы продолжались всю ночь, уже вывезли 500 тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

В течение всего дня МУП «Служба эксплуатации мостов города Иркутска» будет чистит путепроводы, автомобильные и пешеходные мосты. Специалисты МКУ «Городская среда» совместно с подрядными организациями убирают территории парков и скверов.

Сотрудники МУП «Иркутскавтодор» особое внимание уделяют остановкам, тротуарам и пешеходным зонам. Городские округа контролируют уборку лестниц, подходов к социальным объектам. Мэрия Иркутска напоминает, что очистка от снега придомовых территорий: тротуаров, подходов к подъезду, пешеходных дорожек, – обязанность управляющих компаний.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создавать дополнительных сложностей на улицах города. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112. За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.



